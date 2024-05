Junto a la familia Cormillot, Mario Massaccesi se pone al frente de Cuestión de Peso

Nuevamente, el programa Cuestión de Peso llega a la pantalla de El Trece, con más de 10 temporadas desde que comenzó el formato, quien por primera vez lo condujo la actriz Andrea Politti. Con el correr de los años, la producción fue probando diferentes consignas para los participantes, algunas fueron muy bien recibidas y otras generaron varias polémicas, por tratarse de una enfermedad como la obesidad.

El regreso de este ciclo genera mucha expectativa en los televidentes. En esta oportunidad, el programa tendrá la conducción de Mario Massaccesi y la participación de toda la familia de Alberto Cormillot, su esposa Stefanía Pasquini, su hijo Adrián, y la más joven que es Abril, que ya es parte del equipo en la clínica también y por supuesto Sergio Verón, otro histórico profesional del staff de profesionales.

El programa va a tener varias modificaciones, desde el contenido, hasta detalles técnicos, contará con doble estudio, para que haya una doble puesta, por primera vez el programa tendrá dos escenografías, una que es como el lugar de todos los días y la otra que es especialmente destinada para el momento del pesaje y eliminación.

Ya está todo listo. El clásico programa que ayuda a mejorar la salud de todos los argentinos, desarrollando hábitos saludables y combatiendo la obesidad, estará todas las tardes desde las 14:45 horas. El mismo iniciará este lunes.

Mario Massaccessi se despidió de TN Central para estar al frente de la conducción de Cuestión de Peso, lo que implica un nuevo desafío para el periodista que ocupará el rol que en ediciones anteriores ocuparon Andrea Politti, Fabián Doman, Mariano Peluffo, Alessandra Rampolla y Claribel Medina.

“Me impactó lo que la gente dice en la calle. Es impresionante en el taxi, el portero, en la verdulería. Me están diciendo, deberían hacer tal cosa, deberían o me gustaría ver tal cosa. Yo lo voy tomando y lo llevo a la mesa de producción y digo, mirá, me dicen esto, esto, esto, porque me parece que está bueno que también la gente nos vaya soplando qué necesita en esta temporada número 11 del programa”, comentó Mario en la previa del debut.

Mario recordó que “el programa generó una ley y se trabajó mucho y costó mucho esa ley”, concluyó el nuevo conductor de Cuestión de Peso.