“No es la primera vez que pedimos la presencia de un Ministro y no acude”

Córdoba ha sido protagonista de dos acontecimientos nada gratos esta semana. Recientemente, salió a la luz la noticia de varias muertes de bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal Córdoba, entidad dependiente de la Provincia. Estos niños habrían llegado al mundo en perfectas condiciones, sin ninguna enfermedad previa y de madres sanas. Sin embargo, 13 de ellos perdieron la vida desde marzo hasta el momento, y los padres de los neonatos no recibieron explicación alguna sobre estos decesos. A raíz de esta situación, el bloque radical de la Legislatura de Córdoba solicitó la presencia del Ministro de Salud en el recinto para pedir explicaciones sobre la situación. Sin embargo, el funcionario no se presentó, lo que llevó a que todo el bloque se retirara de la sesión en el día de ayer.

Marisa Carrillo, legisladora provincial, dialogó con Todo Pasa y expuso cómo se vivió la sesión durante el día de ayer. “La semana pasada cuando esto tuvo estado público, pedimos la presencia del Ministro Cardozo en el recinto para que dé explicaciones a través de una nota formal. Es la situación más grave que ha ocurrido, que tiene a todos conmovidos. Lamentablemente por la no presencia del ministro, no nos quedamos a debatir ningún tipo de ley en el recinto. Simplemente nos informaron que el Ministro no iba a asistir. No vamos a dejar de trabajar para darle garantía a todas las familias y la paz que necesitan”. En el día de ayer, varios legisladores se presentaron en el Neonatal y dialogaron con las familias de los niños muertos para conocer más de cerca la situación y buscar brindarles algún tipo de consuelo.

La ausencia del Ministro no sorprendió a los miembros del cuerpo legislativo. De acuerdo a los relatos de Carrillo, “no es la primera vez que pasa que pedimos la presencia de un Ministro, y no acuden”. “No tienen la responsabilidad de sentarse. Tenemos un límite de tolerancia, espera y comprensión. La muerte de estos niños es un proceso de investigación, y conocemos sólo lo que saben los medios y la ciudadanía. Pero creemos que hay ocultamiento de información. Esto ocurrió en marzo, y hasta junio no se supo nada. Se dice que se les prohibía a los profesionales de salud que dijeran algo. Hay muchas mamás que precisan tener seguridad al momento de tener a sus niños”.

Con respecto al hackeo en la Justicia de la Provincia de Córdoba, la legisladora expresó que es un hecho de una gravedad inusitada en la provincia. “Hemos tomado cartas en el asunto y pedido una entrevista al Tribunal Superior y se nos ha concedido para hoy para que se nos explique cuál es la situación y la gravedad. El Gobierno tiene que empezar a tomar cartas en el asunto”, finalizó.