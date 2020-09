El pasado martes este medio compartió un duro comunicado que emitieron desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) para visibilizar las condiciones laborales en las que prestan servicios en el Hospital Illia. En el texto, remarcaban que había puestos de trabajo que se establecieron de manera arbitraria, que no hay personal suficiente, entre otras cuestiones.

Momentos después, al aire de Todo Pasa, la directora del Hospital, Mariana Garay, expresó que no tenía nada que responder al respecto porque “esa nota no me llegó a mi”. También dejó en claro su descontento por la mediatización del comunicado y dijo: “las cuestiones de reclamos y denuncias que hacen las deberían hacer formalmente para que uno tenga la posibilidad de defenderse de la manera correcta que se hacen las defensas”.

Posterior a esto, el Secretario General de la UTS dialogó con la radio 88.9 y volvió a remarcar lo que se describía en el comunicado que se conoció el día martes. Pero además, resaltó que habían pedido una audiencia vía nota y tras la respuesta de la dirección del Hospital en donde solicitaban que detallen los temas a tratar, volvieron a enviar otro escrito. Luego de eso “no tuvimos ninguna respuesta por lo tanto decidimos con los delegados sacar este comunicado” expresó Vacchiani, haciendo referencia al escrito que se difundió en los medios.

Sin embargo, RESUMEN pudo acceder a la segunda nota que presentaron desde la UTS escrita por Vacchiani: “me dirijo a usted para reiterarle la solicitud de audiencia a nuestra organización para dialogar sobre las problemáticas y preocupaciones que nos han transmitido los trabajadores del establecimiento que usted conduce”. En la misma también se detallan los temas a tratar, que coinciden totalmente con lo expresado en el comunicado a los medios.

Finalmente, en esta segunda nota se lee: “Tenemos la expectativa de que se pueda arribar a acuerdos y consensos que nos permitan mejor desarrollar nuestra tarea. Ya que si los servicios públicos de salud son siempre fundamentales, mucho más resultan en el contexto de pandemia que estamos atravesando”.

Hasta el momento no hubo reuniones entre los dirigentes gremiales de la UTS y los directivos del Hospital Illia, por lo que el conflicto, de manera judicial como lo solicitó Garay y de manera extrajudicial, sigue su curso.