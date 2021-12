«Me siento un compañero de lucha, de gestión, más que un socio político de Marcos Torres»

Sobre su ingreso a las huestes municipales como concejal, siendo parte de un acuerdo político previo a las eleciones a intendente 2019 y hoy como parte del Ejecutivo, en la Dirección de Desarrollo Social, Silva afirmó: «Me siento un compañero de lucha, de gestión, más que un socio. Encontré en el intendente una persona que me escucha y con quien compartimos una idea de ciudad».

Y aseguró que los habitantes de Alta Gracia van a reconocer su trabajo y sacrificio durante estos años y que votarán nuevamente a Marcos Torres en el 2023.

Con respecto a la interna del Partido Justicialista que se dio meses atrás, opinó: «Quien gobierna, conduce. El intendente es quien conduce el partido, para mí siempre fue así, siempre lo ví así. Y veo bien las internas tanto a nivel local como provincial». Y agregó que le gustaría conducir el partido.

A nivel nacional, sobre la gestión del Presidente Alberto Fernández, opinó: «Entiendo que hay muchos desafíos y objetivos que cumplir a nivel nacional y no me siento decepcionado porque sigo esperanzado. Desde lo sanitario, fue algo (coronavirus) que nos sorprendió a todos. Sé que hay mucho por mejorar y no creo que los mismos que llevaron al país donde está sean hoy parte de la solución».

En relación a los pedidos de informe del bloque de la oposición en el Concejo Deliberante, Alta Gracia CRECE, dijo: «Hoy se está dando una gran lucha desde el ejecutivo para resolverle la vida a la gente, ojalá se pudiera hacer con un proyecto de ordenanza. No le presto atención a cómo trabaja la oposición».

Dirección de Desarrollo

Silva relató que es «un enorme desafío, que hay que hacerlo con mucho compromiso y hay que trabajar todo el día. Me siento bien, estoy cansado porque trabajamos 24×7 pero tenemos un equipo con mucho compromiso. Agradezco al intendente Marcos Torres y al Secretario Mariano Agazzi, un gran compañero y funcionario».

Se trata de su primera experiencia en el Ejecutivo y «es mucho más difícil de lo que pensaba, porque con una decisión podés mejorar o empeorar la vida de alguien«, expresó. Su primer objetivo era conocer el área, el equipo de trabajo y ya para el año que viene proyecta optimizar los recursos e implementar más programas provinciales y nacionales. También destacó que recibe a quienes asisten a la dirección personalmente si lo requieren, una forma de trabajo que también llevaba adelante en el Concejo.

El funcionario contó que Alta Gracia tiene situaciones complejas en cada barrio, destacando la crisis habitacional, la falta de alimentos y de trabajo: «Hay vecinos pasándola mal pero tambien el Estado está presente. Intentamos estar a la par de ellos y con las herramientas que tenemos, tratar de cambiarles la realidad»

Además resaltó que la cartera no realiza solamente asistencialismo sino que trabaja en coordinación con muchas entidades intermedias: «Desarrollo asiste cuando es necesario pero también hace un acompañamiento constante a entidades que funcionan como espacios de contención. Trabajamos siempre en realidades que se puedan revertir».