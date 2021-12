“Ayer fui a la veterinaria por una urgencia, luego llegó un chico y canceló la deuda de 33 mil pesos”

A pesar de las campañas de concientización, aún existe mucho abandono y poca castración de mascotas. Paola, proteccionista independiente de Alta Gracia, comentó a Todo Pasa que si bien ya se han dado 15 animales, aún le quedan unos 40 en su casa para dar, entre gatos y perros, tanto cachorros como adultos. “Estoy desbordada. Rescatamos a un perro enterrado, y una de las últimas que encontré había sido cortada con un machete en todo su cuerpo y estuvo un mes internada. Eso te hace saber que hay gente que hace daño y mucho. Hace un par de meses que trabajo sola, por una cuestión de que yo soy la que tenía más tiempo para ir y venir. He trabajado mucho con Mariana Arregui”. Explicó que hay barrios como La Perla y Barrio Parque San Juan, donde se pueden observar entre 5 y 6 casos tan solo en una cuadra.

La novedad de la noticia es la sorpresa que se llevó Paola en el día de ayer, al salir de la veterinaria Argentina, donde hace atender a todos sus rescatados. “Estoy siempre agradecida a veterinaria argentina porque he llegado a deber 90 mil pesos. Hubo muchas operaciones e internaciones. Ayer tuve que ir a la veterinaria por una urgencia, dejé dos animales, pagué una parte y me fui. Luego me llamó la veterinaria y me avisó que atrás mío llegó un chico y canceló la deuda de 33 mil pesos y dejó la cuenta en cero. No quiso dejar su nombre pero estoy muy agradecida. Hemos hecho tantas cosas para saldar estas deudas, pastelitos, empanadas, de todos”. El vecino misterioso, cuya identidad aún se desconoce, tuvo un enorme acto de solidaridad.

Si bien la deuda con el veterinario ya fue saldada, aún quedan muchos otros gastos por afrontar para poder cuidar a todos estos animales. Para aquellos interesados que quieran adoptar, pueden buscarla como Pao Rodríguez, con la condición primordial de tener patio cerrado, para evitar que el animal regrese a la calle. Quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con Paola y ayudar con alimento balanceado.