Juegos Olímpicos: “Estoy Feliz de haber clasificado a Tokio”

Cecilia Biagioli, la nadadora cordobesa que participará en sus quintos Juegos Olímpicos, pasó por los micrófonos de Todo Pasa de la 88.9. En donde contó cómo se está preparando para Tokio y además se refirió a la alegría de compartir con sus hermanos la Villa Olímpica.

Ceci, además de haberse clasificado a Tokio, y con todo lo que eso lleva, adrenalina, preparación, es mamá. Cuando la llamamos para empezar la charla, recién volvía de entrenar, y estaba disfrutando de su hijo y por prepárale el almuerzo. “Hoy vamos a cocinar unas milanesas al horno con ensalada”, contaba Cecilia cuando se le consultaba el menú del día.

En el plano netamente deportivo, la “Negra” no oculto la felicidad de poder viajar a Tokio y participar de los Juegos, luego de la clasificación en el Preolímpico de Aguas Abiertas realizado en Portugal.

“Si volvimos hace menos de diez días y estoy feliz de haber clasificado a Tokio. Con todo lo que significó para mí el año pasado con la pandemia, la postergación de los juegos. Fue todo un desafío seguir, y lograr la clasificación”

En Tokio, la nadadora cordobesa, disputará sus quintas Olimpiadas. En los albores del Siglo XXI debutaba en Sídney 2000, siendo la más pequeña de la delegación. Tanto en estos primeros juegos, como los que siguieron, Atenas 2004 y Beijing 2008, participó en pileta, 200, los 400, los 800 y los 1500 mts libres. A partir de Londres 2012 y de la mano de su hermano Claudio, empezó a competir en aguas abiertas.

“Cuando debute en los juegos tenía 15 años, a pocos meses de cumplir los 16. Realmente fue un evento que me agarro de sorpresa, pero como habíamos hablado con mi entrenador, de ir para agarrar experiencia. Disfrute muy poco, extrañe mucho a mi familia, no estaba acostumbrada a salir mucho tiempo, era el primer evento con la selección argentina, costó bastante, pero fue el punta pie para definir a la natación como un estilo de vida”.

Biagioli se refirió a como se vive un Juego Olímpico desde adentro, como es convivir en la Villa Olímpica, con grandes referentes del deporte mundial.

“La verdad que es un evento único, tenes que estar ahí para saber de qué se trata. De convivir con figuras que vos veías en la tele, realmente tenerlos al lado, pidiendo la misma comida que vos, y además, de poder hablar con ellos, realmente es inigualable. Son momentos únicos, además poder compartir con la selección de ir a ver otros deportes. Por ahí en estos juegos va a ser medio especial por el sistema protocolar que va a tener Tokio, realmente van a ser distinto a los juegos anteriores y no sé si se van a poder vivir de la misma forma, de poder ir y compartir otros deportes y apoyar a la selección. Pero bueno es un Juego Olímpico y hay que vivirlo para sentirlo desde adentro. Además va a ser el primer Juego Olímpico que voy a compartir con mis hermanos”

Ceci, destacó la actuación de su hermana, quien clasificó a sus primeras olimpiadas.

“Lo de romina fue durísimo, participo con dos costillas fisuradas, recibimos la llamada de ella angustiada, porque no sabía cómo seguir para seguir sumando puntos. No estaba bien emocionalmente ni físicamente. Pero estoy orgullosa de ella que pudo sortear esos obstáculos y salir adelante, y pese a todo eso, haber clasificado es como doble el mérito”.

La familia es lo que más destaca la nadadora cordobesa, sus padres siempre estuvieron al lado de ella, apoyándola para que siguiera adelante y pudiera lograr todo lo que todo lo que se propuso.

“Mis padres fueron los que fomentaron la práctica del deporte, a la par del colegio. No descuidamos nunca el colegio, siempre lo hacíamos paralelamente, dejar los estudios nunca fue una opción. La natación surgió por un tema de seguridad más que nada en mi caso porque no sabía nadar. Pero la vida me fue llevando para otro rumbo. En Córdoba caí en un lugar donde había muy buenos profes y muy buen equipo de competición”.

Por ultimo Cecilia Biagioli contó cuando tienen previsto viajar a Tokio, ya de cara a los últimos preparativos para su debut en su quinta cita olímpica.

Estamos viajando la semana que viene, ha sido muy estresante no sabíamos si nos iban aprobar la concertación previa. Habíamos pedido México o Cochabamba, y todos eso lugares están cerrados o los vuelos están caídos. Decidimos quedarnos en Argentina, pero no acá en Córdoba, veremos si nos aprueban Jujuy o Santiago del estero, para estar concentrados en un lugar y estar enfocados para trabajar duro en esos 10 kilómetros que competimos el 4 de agosto”. Sentenció.