«Si fuera legislador o funcionario provincial haría una gran cantidad de obras por la región»

La figura del legislador a nivel departamental tiene gran peso y es de ayuda para todas las localidades. Jorge Merlo, actual presidente comunal del Valle de Anisacate, declaró oficialmente su deseo de presentarse como candidato para este puesto político. “Siempre digo que todo lo que sea para el bien de los vecinos, voy a estar. Tengo muchas ganas de trabajar, los resultados están a la vista. Quiero que quede bien en claro: no es fácil ser legislador. Si nosotros con pocos recursos, pudimos realizar la cantidad de obras que estamos haciendo, siendo miembro de la legislatura o funcionario provincial y trabajando para la región, podríamos hacer muchos más. El Valle de Anisacate viene creciendo a pasos agigantados, siempre teniendo una visión a futuro y sin pisotear a nadie”, expresó Merlo.

En relación a la figura del actual legislador por el departamento, el presidente comunal realizó fuertes declaraciones, cuestionando su labor hacia la región. “El legislador por el departamento Santa María ni siquiera levantó el teléfono para preguntar si necesitábamos algo. El único que se hizo presente fue el Ministro de Gobierno, y lo digo porque yo pedí a los vecinos en las elecciones de 2019 que apoyaran a Walter Saieg, y hoy esos mismos vecinos me preguntan dónde está el legislador y por qué no nos visita. Facundo Torres es quien ha hecho todo el trabajo por él, y creo que viene haciendo un trabajo espectacular. Muchos cuestionan que visita las localidades en modo de campaña política, pero en realidad viene porque quien tiene que hacer el trabajo, no lo hace, que es el legislador. No hay amiguismo con el Ministro, sino que los recursos son utilizados como corresponde, por eso creo que es que están presentes”, manifestó.

Por el lado de la gestión, Merlo se refirió a lo que será la próxima edición del Festival del Valle, que ya tiene confirmadas a figuras como el Indio Rojas, Ale Ceberio, Claudio Toledo y Sergio Galleguillo. “Está todo listo, falta confeccionar los contratos con los artistas. Comenzamos más temprano la organización porque Córdoba este año ya apuntaba a una importante concurrencia de turismo interno en la provincia. Va a haber mucho movimiento durante el verano, eso nos llena de expectativas. Serán ocho artistas, distribuidos en las dos noches. La llegada del Indio era muy esperada, ya que el año pasado se suspendió el show por la lluvia. Por eso hemos tomado nuevos recaudos para evitar que haya algún tipo de accidente”. Por último, agregó que analizarán si están dadas las condiciones de transmitir el Festival por la Televisión Pública.

En cuanto al avance de obras en la localidad, el Centro de Salud ya se encuentra en la segunda etapa de la losa, donde están realizando la capa de compresión. “Estamos con el tiempo previsto para la finalización, falta la conexión eléctrica. Hemos hecho todo lo posible para poder adelantar algunos trabajos para llegar con el tiempo de finalización de obra. Es un sueño más que concretamos en la comisión, y es algo que se merecen los vecinos y los médicos”. Con respecto al tendido de red de gas, están en la primera etapa de obra, donde deben realizar un cruce de calle para llevar el servicio, y también se hará una redeterminación con respecto al costo para poder analizar cuánto tiene que pagar cada vecino para que tengan el servicio en su hogar.