“En el saludo encuentro el símbolo de la esperanza nueva”

Hoy al cumplirse 37 años del momento en que Raúl Alfonsín asumía la Presidencia del país tras el Golpe de Estado a manos de los Militares, iniciando así la vuelta a la democracia.

Jóvenes representantes de la UCR, escribieron una carta al para el ex Intendente Audino Vagni, como expresión de ejemplo para la militancia y los valores del radicalismo local. (Nota relacionada)

A través de sus redes sociales Audino Vagni, les respondió destacando que en ese saludo encuestra el símbolo de la nueva esperanza.

Texto completo:

“Mensaje para los jóvenes de la U.C.R. que en este día tan importante para la República, me hicieron llegar elogios, no sé si tan merecidos…de todas formas mi sentido agradecimiento.

Escarbando en la profundidad de la nota me desprendo de mi ego, para encontrar en el saludo, el símbolo de una esperanza nueva, tal vez vigorosa. Ella ha de levantar las banderas de aquel 30 de octubre, recogiendo aquello que fuera el mensaje de unidad nacional más importante del siglo XX.

Jóvenes Amigos, cuando al costado del camino les pregunten: – ¿qué buscan?- ¿Dónde van? -¿Por qué ahora juntos?…La respuesta será como en otrora ¨el rezo laico del Preámbulo de la Constitución Nacional. ¨

Muchas Gracias…y ADELANTE los que quedan!

Alta Gracia – 30 de Octubre de 2020″