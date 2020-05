Un futbolista altagraciense se encuentra varado en Estados Unidos desde hace más de 50 días

Jonatan Gonzales, es un joven futbolista de esta ciudad, que se encuentra varado en Estados Unidos desde que inició la cuarentena y aún no puede regresar a Argentina.

“La mayoría pudo volver, diría el 80 de los compatriotas, en cambio yo me encuentro parando en

la casa del Presidente del club que es argentino también y puedo decir que formo parte de ese 20 por

ciento que no pudo volver.” manifestó el joven en diálogo con la 88.9.

El competidor, quien en realidad es hijo adoptivo de Alta Gracia, está a la espera de cualquier novedad en cuanto a su regreso o en caso contrario tendrá que aguardar a que retome la temporada de entrenamientos y competencias de su equipo. Su carrera se remonta a seis años atrás, cuando a la edad de 14 años, Jonatan se mudó junto a su familia a esta ciudad con un gran sueño, poder adaptarse y convertirse en jugador

de fútbol. Fue allí en el año 2014 que llegó a la Ciudad del Tajamar, luego de haber vivido su infancia en

Parque República, en plena ciudad de Córdoba.

Desde entonces comenzaría una interesante carrera futbolística que daría comienzo en el Club Deportivo

Norte donde ya mostraba sus armas de delantero y tuvo éxito. Para el año 2016 y luego de una serie de

pruebas que realizó junto a un compañero, jugó en el Club Villa Dálmine de Buenos aires, que disputa la

segunda división del fútbol profesional en nuestro país.

“Nos presentamos cerca de 100 jugadores a la prueba y solo quedamos 2, entre los cuales estaba yo,

lamentablemente mi compañero no quedó, luego de eso mi sueño se hizo más real” recordó el jugador.

A la edad de 18 años, Jonatan logró debutar en el primer equipo de Dálmine en un encuentro amistoso y desde

entonces logró mantenerse en los equipos de reserva de cuarta división de AFA. Luego llegaría la peor parte

de su prometedora carrera, que se dio en el momento en que Jonatan arribó al Club Almagro y no pudo disputar casi ningún partido en reserva para el “tricolor”.

Más adelante, se le presentó otro importante desafío en el Club San Martin de San Juan, que le ofreció un

posible un contrato, pero por esas cuestiones del fútbol ese mismo año se produjo el descenso a “B” nacional

del “Santo” sanjuanino. Por consiguiente, eso trajo a Jonatan más dudas que certezas respecto a su futuro.

“Me mantuve en la primera local y entrenaba junto a mucho chicos que estaban igual que yo”, declaró

Gonzales a la 88.9 FM.

A fin de ese mismo año, llegó otro giro inesperado a su vida que le daría otro rumbo que lo depositó en Texas,

EE.UU, donde se desempeñó en el Club San Antonio y jugó varios amistosos en pretemporada “Mi llegada a

ese país fue algo hermoso, acá todo es diferente, el idioma, la gente, y también los contratos son más

elevados”, agregó Jonatan a “Todo Pasa”. Finalmente este año viajó a Miami donde actualmente

se desenvuelve en el Naples United, allí se encuentra actualmente entrenando y a la espera de reanudar su

carrera una vez que pase la Pandemia del Coronavirus.

“Mi representante me recomendó este Club porque es una gran “vidriera” que puede depositarte en Clubes

de gran nivel de la MLS” Finalizó Gonzales.